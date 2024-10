Fra le stelle di “Ballando” brilla la giovane reggina Giorgia Gatto

Il giovane astro nascente della danza reggina si aggiudica il 1° posto nel prestigioso concorso nazionale "Ballando on the road".

Il giovane astro nascente della danza reggina stupisce, ancora una volta, i giudici di Ballando con le Stelle e si aggiudica il primo posto nel prestigioso concorso nazionale “Ballando on the road”.

Il casting itinerante condotto da Milly Carlucci è andato alla ricerca, da nord a sud, di ballerini d’eccezione da portare alla ribalta della scena televisiva in “Ballando con le stelle”. Giorgia, dopo lunghe selezioni e sfide, è stata nominata la “prescelta”.

Classe 2009, allieva del Centro Formazione Danza Arabesque di Pasqualina Iacopino, già noto per aver vinto numerosi premi in prestigiosi concorsi nazionali, ha incantato giuria e spettatori da casa.

Esile ma determinata, Giorgia non si è fatta intimorire dai personaggi di spessore presenti in giuria, né dai tantissimi i ballerini, professionisti e non, giunti da ogni zona della provincia di Catania, per cercare di conquistare la giuria. Giorgia Gatto ha convinto, ottenendo l’approvazione della stessa Milly Carlucci e di Carolyn Smith che l’ha definita un vero talento.

Giorgia ha varcato i cancelli della Rai per registrare la sua esibizione, la puntata in onda oggi, 23 aprile su rai 1, ha visto finalmente vincitrice la piccola ballerina che, da ora in poi, porterà alto il nome della nostra città.