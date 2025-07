Reggio, addio allo storico commerciante Domenico Romeo: il garbo tra le sue doti migliori

Chiunque abbia vissuto a Reggio Calabria negli ultimi decenni ricorda con un sorriso quella frase diventata iconica: “Per i pagamenti rilassatevi… non c’è problema…”. Uno spot trasmesso da una nota emittente locale, con protagonista proprio lui, Domenico Romeo. Volto rassicurante, tono pacato, messaggio diretto: era molto più di una pubblicità. Era lo specchio del suo modo di vivere, con leggerezza e fiducia.

Un uomo che ha segnato la storia del commercio a Reggio Calabria

La città saluta oggi con commozione Domenico Romeo, imprenditore storico, conosciuto e stimato in tutta la provincia. Una figura gentile, che ha saputo farsi apprezzare nel mondo del lavoro come nella vita di tutti i giorni. La sua carriera è stata lunga, fatta di tanti successi, affrontati sempre con stile e rispetto.

Dalla falegnameria al commercio: il lavoro come arte

Prima di intraprendere l’attività commerciale, Romeo inizia a lavorare da giovanissimo col padre come falegname. Un mestiere che trasforma in passione, dando forma a veri e propri capolavori: bassorilievi in legno di ciliegio esposti in rassegne d’arte in Italia e all’estero. Ogni pezzo raccontava una storia, ogni incisione parlava di emozioni.

Poeta e sognatore con i piedi per terra

Oltre che artista del legno, Romeo era poeta. Oltre cento le sue liriche, raccolte nel libro “L’Arte Messaggera di Pace nel Mondo” pubblicato nel 2000. Titoli come “L’amore”, “Fratello è tempo d’amare”, “La libertà”, testimoniano un’anima profonda, attenta alla pace, alla fratellanza e alla bellezza del quotidiano.

Una vita segnata dalla malattia, superata con fede e forza

Nel 1976 viene colpito da una grave malattia: spondilite ossea. Rimane immobile per due anni. Un’esperienza dura, ma da cui esce più forte. “La fede e la voglia di vivere mi hanno salvato”, raccontava. Un uomo che ha sempre guardato avanti, anche nei momenti più difficili.

Sulla sua scrivania non mancava mai un foglio con un passaggio di Einstein sul valore della crisi. Parole che Romeo faceva sue: “È nella crisi che emerge il meglio di ognuno…”. Per lui, ogni ostacolo era un’occasione per crescere e migliorare. E con questo spirito affrontava ogni giornata.

Un gesto che vale una benedizione

Nel 1984, durante la visita pastorale di Papa Giovanni Paolo II a Reggio Calabria, Romeo consegna al Santo Padre una sua opera in legno. In cambio, riceve la Benedizione Apostolica. “Quest’uomo è il più fortunato del pianeta”, diceva con quel sorriso che lo accompagnava sempre.

Con la morte di Domenico Romeo, Reggio Calabria perde un pezzo della sua storia. Un uomo che ha saputo coniugare professionalità, arte, spiritualità e rispetto. Il suo ricordo resterà vivo nelle sue opere, nelle sue poesie, nella memoria di chi lo ha conosciuto.

Alla sua famiglia, l’abbraccio affettuoso della redazione di CityNow.