Ballerina reggina tra i talenti in gara per accedere a Ballando con le Stelle

Adesso non resta che sintonizzarsi su Rai 1, incrociare le dita e tifare per la piccola reggina Giorgia Gatto che ha conquistato i giudici di Ballando con le stelle

Un giovane astro nascente della danza reggina tra i talenti in gara per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Giorgia Gatto, classe 2009, allieva del Centro Formazione Danza Arabesque di Pasqualina Iacopino, già noto per aver vinto numerosi premi in prestigiosi concorsi nazionali, ha stupito la giuria di Ballando on the road. Il casting itinerante condotto da Milly Carlucci alla ricerca, da nord a sud, di ballerini d’eccezione da portare alla ribalta della scena televisiva in “Ballando con le stelle”.

BALLANDO ON THE ROAD

Sei tappe, 20mila ballerini, 5mila esibizioni. Questi alcuni numeri dell’edizione 2018 di Ballando on the road che ha visto, accanto alla Carlucci, una giuria di esperti internazionali guidata dall’icona del mondo della danza, nota anche per la sua severità di giudizio, Carolyn Smith. Tra i giurati: Samanta Togni, Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sara Di Vaira e Lucrezia Lando, Raimondo Todaro, Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Stefano Oradei, Marcello Nuzio e Luca Favilla.

Giudice speciale per Ballando on the road, Antonio Fini. Il ballerino e coreografo di Villapiana, conosciuto in tutto il mondo e già direttore d’importanti manifestazioni quali il Fini Dance Festival di Villapiana, l’Alto Jonio Dance Festival (9 – 28 luglio 2019) e l’Italian International Dance Award di New York, special guest in Ballando con le stelle, ha avuto l’ardito compito di scegliere tra i gruppi e i ballerini selezionati nel tour itinerante chi si esibirà nel programma di Rai 1.

Tra questi anche la piccola Giorgia, che ha partecipato l’11 e il 12 dicembre 2018, alla seconda tappa del talent show a Catania, presso il Parco Commerciale “Centro Sicilia” di Catania.

Esile ma determinata, Giorgia non si è fatta intimorire dai personaggi di spessore presenti in giuria, né dai tantissimi i ballerini, professionisti e non, giunti da ogni zona della provincia di Catania, per cercare di conquistare la giuria. Giorgia Gatto ha convinto, ottenendo l’approvazione della stessa Milly Carlucci e di Carolyn Smith che l’ha definita un vero talento.

Accompagnata dalla sua insegnante, Pasqualina Iacopino, Giorgia ha varcato i cancelli della Rai per registrare la sua esibizione. Adesso non ci resta che sintonizzarci il 23 aprile su Rai 1, incrociare le dita e tifare per la piccola Giorgia, attendendo con lei il verdetto.