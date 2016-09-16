Talenti Reggini – Martina Morabito, ballerina pronta al grande salto

“Quando è arrivata l’email d’ammissione mi sono sentita sollevata e ho realmente compreso che tutte quelle ore passate in sala a lavorare e sudare mi hanno portata a qualcosa di concreto , al raggiungimento di un obiettivo che é allo stesso tempo un punto di arrivo e un punto di partenza”.

Un sogno che si avvera per Martina Morabito, ballerina reggina che farà parte dell’importante accademia Dancehaus, seguita dai migliori insegnanti e coreografi d’Italia. “Mi sono appassionata alla danza all’età di 14 anni. Prima di allora ho fatto molta atletica, poi al centro studi M.A.D. ho scoperto questo mondo grazie al lavoro di Alessia Pizzichemi”.

“Per questo obiettivo raggiunto non posso che ringraziare tutto lo staff del centro studi M.A.D. di Reggio Calabria che mi ha seguita con cura e attenzione, ha sempre creduto in me e che mi ha fatto crescere come persona e come allieva. Sono orgogliosa -dichiara la ballerina reggina ai microfoni di City Now- di appartenere alla “M.A.D. Family”. Nel corso degli anni mi ha sempre detto di puntare in alto, e adesso è quello che sto facendo”!

Le audizioni per l’accademia Dancehaus

Nata e cresciuta a Reggio Calabria, Martina Morabito cercherà di sfruttare nel migliore dei modi l’importante occasione giunta dopo anni di lavoro appassionato. Fresco il ricordo dell’emozione provata durante le audizioni per Dancehaus: “Appena arrivata in accademia ho iniziato a provare un mix di emozioni intense, ero agitata e nervosa ma allo stesso tempo carica e con tanta voglia di ballare e di farmi conoscere. L’audizione per Modulo Factory si é svolta in tre parti, coreografia di gruppo, freestyle e colloquio individuale”.

La ballerina reggina rivive la soddisfazione provata durante le audizioni, successiva all’ansia per un appuntamento che non permetteva errori o repliche: “Mentre ero in sala guardavo gli altri ragazzi che si erano presentati, con il mio stesso sogno e la mia stessa passione, e mi chiedevo chi sarebbe passato e chi no, mi chiedevo cosa fosse necessario fare per distinguermi dagli altri. Ho cercato di mettere cuore e sentimento in ogni sequenza, in ogni passo improvvisato, mi guardavo allo specchio e capivo che era arrivato il momento di dare il massimo. Alla fine sono uscita da lì soddisfatta e fiera di me stessa a prescindere dall’esito che per fortuna è stato positivo”.

Modulo Factory e l’accademia di Milano

Modulo Factory nasce come estensione in ambito formativo del collettivo Modulo Project, una realtà che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment grazie ad un costante coinvolgimento in operazioni di grande visibilità legate all’industria della musica – concerti, tour, videoclip – dell’intrattenimento televisivo, della pubblicità e del teatro.

L’unicità del progetto risiede nella natura stessa dell’accademia, nata dalla sinergia con Susanna Beltrami all’interno della sua struttura con sede a Milano: DanceHaus. Modulo Factory è intesa al contempo come luogo di formazione e bacino di talenti a cui il collettivo Modulo Project possa attingere per individuare professionalità e risorse per le proprie attività lavorative.

Il centro studi M.A.D. di Reggio Calabria

Il CENTRO STUDI M. A. D. di Reggio Calabria è lo sbocco finale del lavoro accademico, dell’ esperienza e della professionalità di ALESSIA PIZZICHEMI (direttrice artistica e fondatrice del centro) coadiuvata dalla creatività e l’intraprendenza di MARCO RIZZI (direttore generale e co-fondatore del centro). Avvicinare, sensibilizzare ed educare bambini e adulti al mondo della danza, dell’ arte e della musica, questi gli obiettivi principali del centro studi reggino.

Il M.A.D. attualmente collabora a stretto contatto con alcune fra le più prestigiose realtà nazionali e internazionali, quali l’ ACCADEMIA DANCEHAUS di MILANO, l’ ACCADEMIA KATAKLO’ di MILANO e il TRINITY LABAN di LONDRA, offrendo ai propri allievi programmi di scambio con le stesse, nonché assegnando BORSE DI STUDIO per i più meritevoli.

Grazie a queste partnership d’ eccellenza e anche alla multidisciplinarietà del programma didattico, gli allievi acquisiscono una conoscenza tecnica e artistica completa che offre loro un occasione in più per far parte di questo mondo. La ricchezza della conoscenza, dell’ esperienza e la diversità del lavoro come organizzazione, pongono il M.A.D. in una posizione chiave per essere un punto di riferimento in città per i giovani danzatori e per chi volesse semplicemente accostarsi alla danza.