Inaugurata piazza delle Repubbliche Marinare, Caminiti: ‘L’affaccio più bello sullo Stretto’ – FOTO

È stata inaugurata Piazza delle Repubbliche Marinare a Villa San Giovanni, opera realizzata grazie al finanziamento di 2,1 milioni della Città Metropolitana, risorse frutto dell’accordo sui Patti per il Sud raggiunto nel 2016 dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il Governo nazionale per favorire interventi mirati alla crescita economica e sociale del territorio.

Un non luogo è così diventato un nuovo spazio pubblico, a ridosso del lungomare di Cannitello, che rappresenta ora uno degli affacci più suggestivi sullo Stretto.

«Con quest’opera pubblica, Villa San Giovanni e Reggio Calabria sono ancora più unite, città sorelle abbracciate in un’unica comunità così come deve essere e così come ancora più dovrà essere con le scelte future che si faranno in termini di pianificazione e sviluppo urbano sostenibile dei nostri territori.»