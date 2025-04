Manutenzione stradale, Mallamaci replica a Maiolino: ‘Disponibile all’audizione, attività già illustrate’

Non si è fatta attendere la replica dell’Amministratore Delegato di Castore S.p.A., Domenico Mallamaci, alle dichiarazioni del consigliere comunale di Forza Italia, Antonino Maiolino, che aveva sollevato critiche sullo stato della manutenzione stradale in città, chiedendo un immediato confronto in Commissione Controllo e Garanzia.

«Se l’amministratore di Castore Mallamaci c’è, batta un colpo», aveva dichiarato Maiolino, lamentando il mancato rispetto delle promesse di intervento e segnalando nuove criticità sulle strade cittadine. «Ogni giorno – scriveva ancora il consigliere – riceviamo segnalazioni su voragini nell’asfalto che mettono a rischio la sicurezza di conducenti e motociclisti. È ora che l’amministratore dimostri la sua operatività».

Leggi anche

Alla richiesta ha risposto ufficialmente Mallamaci con una missiva indirizzata alla stampa, nella quale ribadisce la disponibilità ad essere audito e a relazionare sull’operato della società: