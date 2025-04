Calcio, Messina: situazione disperata, i tifosi chiamano a raccolta la cittadinanza

Dal punto di vista sportivo, dopo la sconfitta contro il Sorrento, il Messina ha visto e anche di molto, ridotte le speranze di arrivare alla salvezza. Ma la battaglia che si sta conducendo, quella più significativa, è fuori dal campo, vista la disperata situazione economica della società e le scadenze del 16 aprile ormai alle porte. Il tifo organizzato invita tutti a Piazza Municipio per un incontro con le istituzioni:

“Per il bene della città, per l’amore di questa gloriosa maglia. Curva Sud Messina, in tutte le sue componenti, chiede a gran voce un incontro con le istituzioni pubbliche cittadine per poter chiarire posizioni non prese, che evidentemente sono scomode per chi è stato eletto dai cittadini messinesi. qualora se ne fosse dimenticato! C’è da difendere un bene comune di una intera città, l’A.C.R. Messina.

Chiamiamo a raccolta giorno 10 aprile, alle ore 18:30, a Piazza Municipio, l’intera cittadinanza per l’ennesima volta, che della messinesità ne fanno vanto e gloria. Siamo stanchi di non essere presi in considerazione e chi pensa di poterci zittire con il proprio menefreghismo, ha proprio sbagliato in pieno. Il Messina calcio per noi è vita, noi che amiamo questa maglia saremo presenti ovunque la biancoscudata scenderà in campo! Salviamo il Messina“.