Comunali Reggio, la posizione del M5S in vista del ballottaggio

A meno sei dal ballottaggio delle elezioni amministrative di Reggio Calabria, i pentastellati comunicano ufficialmente la propria posizione su eventuali apparentamenti politici.

“Le elezioni amministrative dello scorso 20-21 settembre hanno decretato un risultato non soddisfacente per il Movimento 5 Stelle locale in riferimento alle aspettative di partenza ed alla stesura di un programma di governo dai contenuti pragmatici ed innovativi – si legge nella nota ufficiale apparsa sul profilo FB di Fabio Foti – Ma l’elettorato ha bocciato questa impostazione di campagna politica imponendoci una lunga pausa di riflessione per imparare dagli errori commessi ed incominciare con un nuovo percorso di qualitativo attivismo”.