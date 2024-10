Minicuci sconfitto. Al tavolo le sue parole in solitaria: ‘Mi assumo la responsabilità’

Sono queste le parole d’esordio alla conferenza stampa del candidato sindaco Antonino Minicuci che esce sconfitto da questa sfida elettorale. Reggio Calabria si è espressa e, nonostante la città fosse ‘spaccata’ al primo turno delle elezioni comunali, questa volta la scelta è stata netta. Una cosa, in particolare, salta all’occhio dei reggini che hanno seguito in diretta le parole dell’avvocato. Al contrario della fastosa e partecipata chiusura di campagna elettorale, Minicuci al “tavolo della sconfintta” si presenta da solo, con un mea culpa che ha colpito, probabilmente, anche chi nel progetto del candidato sindaco del centrodestra non ha creduto.

“Reggio ha scelto la continuità – ha proseguito Minicuci. Faccio i miei rallegramenti al sindaco uscente, sperando che il secondo tempo sia migliore di quello appena concluso. Evidentemente non siamo riusciti nel poco tempo avuto a far passare la nostra proposta di futuro. Come detto anche in occasione della chiusura della campagna elettorale, non ho avuto l’appoggio dei poteri forti, delle lobby e, sicuramente, anche degli ‘ndranghetisti. Non penso proprio di sbagliarmi.

In ogni caso, è stata una bellissima esperienza. Ho conosciuto tantissime persone. Vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi avete mostrato. Sono commosso per tutto quello che mi è stato dato. Ringrazio anche tutti coloro che si sono candidati con me per portare la città al cambiamento”.