Ballottaggio Reggio, Falcomatà e Minicuci in diretta FB. Confronto ‘a distanza’ su CityNow

Due interviste di 40 minuti per spiegare ai cittadini programmi e proposte per Reggio

Avremmo voluto chiudere in bellezza questa estenuante periodo di campagna elettorale.

Anche per noi addetti ai lavori, è stata una lunga ed intensa maratona che sta per volgere al termine. Un mese fitto di interviste, dirette, contenuti video ed articoli con continui e puntuali aggiornamenti.

Abbiamo intervistato singolarmente, in diretta Facebook,i nove candidati a sindaco per concedere a tutti le medesime possibilità e dare uguale ‘visibilità’.

Ad oggi, in vista del ballottaggio, ci sembrava scontato un confronto tra i due sfidanti. Sarebbe stata una bella occasione per offrire ai nostri lettori un’unica ‘visione’ e permettere così una valutazione immediata nel confronto dei rispettivi programmi e delle diverse proposte per la città.

Ahinoi però il confronto non si terrà.

L’avv. Minicuci, con una nota stampa di venerdì 25 settembre ha infatti dichiarato “Ai dibattiti da salotto preferisco il confronto con il territorio e i cittadini”.

E ancora: ‘Mi riservo nei prossimi giorni di dare risposta, affermativa o negativa, alle poche testate giornalistiche che con professionalità e correttezza hanno inviato richiesta formale in relazione ad eventuali interviste o dibattiti’.

Bene, al ‘Si’ immediato di Falcomatà è seguito un ‘Si’ a metà di Minicuci che ha accettato un’intervista in diretta ma non insieme a Falcomatà.

Per mantenere la parità di trattamento e dunque garantire un’appropriata visibilità tra le due coalizioni CityNow ha deciso quindi di realizzare due dirette distinte e separate.

La prima, oggi alle 14:30 con il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà. La seconda, giovedì alle ore 15:00, con Antonino Minicuci.

Con buona pace di entrambi i candidati…