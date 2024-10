Ballottaggio Reggio, Pazzano: ‘Non faremo parte della Giunta’

Il neo consigliere comunale Saverio Pazzano, tra i ‘vincitori’ del primo turno delle elezioni comunali di Reggio Calabria, chiarisce la sua posizione e quella del collettivo ‘La Strada‘.

Il sostegno al centrosinistra, da parte del movimento del prof. Pazzano c’è, ma senza accettare poltrone o eventuali incarichi.

Di seguito il post di Saverio Pazzano:

“NON troverete i nostri simboli sulla scheda del ballottaggio, perché NON esiste nessuna alleanza, nessun accordo e nessun apparentamento con la coalizione di centrosinistra;

NON avremo premio di maggioranza, NON avremo nessun consigliere in più e NON prenderemo nessun incarico e soprattutto nessuna poltrona;

NON faremo parte della prossima Giunta, qualunque sia l’esito del ballottaggio;

NON rinneghiamo nessuna delle critiche mosse all’amministrazione uscente e per questa ragione NON crederemo a nulla se prima non ci saranno risposte concrete sui 5 punti evidenziati.

NON smetteremo di resistere e di muovere critiche e proposte come minoranza autonoma.

Questi sono i fatti.

Poi c’è la responsabilità nella tempesta: evitare che Reggio diventi un feudo leghista e che sulla nostra città ricada l’ombra del sovranismo e delle politiche destinate a rendere il Sud un semplice serbatoio di voti.

Abbiamo dato coraggiosamente e liberamente un orientamento in linea col nostro percorso, coi nostri principi, con la Costituzione. Tutto qui.

Si può essere d’accordo o meno su questa decisione, ma NON speculate, NON siamo tutti gli stessi…fatevene una ragione.