Balneazione: analisi sfavorevoli su un punto a Bovalino

Il servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria ha comunicato questa mattina al Comune di Bovalino, e per conoscenza a Ministero della Salute e Regione Calabria, che “le analisi effettuate sul campione di acqua di mare prelevato in data 17/07/2017 presso la stazione di campionamento denominata “Fine Lungomare Nord” ricadente nel Comune di Bovalino hanno dato esito SFAVOREVOLE per superamento dei valori dei parametri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali a quelli imposti dalla normativa vigente”.

Sia l’Escherichia coli e sia gli Enterococchi intestinali, infatti, hanno superato abbondantemente i valori limite (più di 35000 per entrambi, con limite a 500 per Escherichia e 200 per Enterococchi).

I risultati dei controlli suppletivi, che saranno effettuati al fine di verificare l’entità e la durata dell’inquinamento, saranno comunicati nel più breve tempo possibile.