Balneazione, Arpacal segnala un punto non conforme nel reggino

Effettuate le analisi suppletive si continua a registrare una non conformità in una località di San Ferdinando

Il Dipartimento provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal ha comunicato che anche dopo le analisi suppletive di giorno 09.06.2021 (seguite a quelle del 07.06.2021) nel punto denominato “Camping Porta del Sole” identificato con codice ministeriale ID: IT 018080097001 e ricadente nel comune di San Ferdinando (RC) si continua a registrare una non conformità per il superamento del limite tabellare del parametro Escherichia coli.

Saranno effettuate nuove analisi nei prossimi giorni; nel frattempo il Servizio Acque del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal ha chiesto di proseguire con l’inibizione dell’area sottoposta a controllo e di comunicare le misure di gestione intraprese, ai sensi dell’art. 5 comma b del D.Lgs. 116/08.

Il Comune, inoltre, avrà cura di trasmettere online le ordinanze di divieto e di revoca, riferite alle acque destinate alla balneazione, al Ministero della Salute tramite il portale appositamente dedicato.