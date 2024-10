Banca Generali Private presenta “Terremoto, 37 secondi”

Venerdì 13 aprile alle ore 20.30 lo spettacolo di Mimmo Gangemi in scena al teatro Cilea di Reggio Calabria Reggio Calabria 12 aprile – Banca Generali Private e i suoi professionisti in prima fila per un

nuovo progetto culturale a Reggio Calabria. Venerdì 13 aprile dalle ore 20.30 il teatro F. Cilea apre le sue porte per “Terremoto, 37 secondi”, lo spettacolo teatrale scritto e ideato dal regista

Mimmo Gangemi e interpretato da Maurizio Marchetti e Maria Serrao.

Dopo aver portato in tv insieme a Luca Zingaretti l’adattamento del suo libro “Il giudice meschino”, Gangemi torna dunque al teatro con uno spettacolo che ripercorre i drammatici fatti del terremoto che ha sconvolto il territorio di Reggio e Messina nel 1908. Ispirata ad una storia vera, la rappresentazione si sviluppa intorno alla vita di una famiglia e al momento della tragica constatazione di una situazione irrimediabile che avrebbe travolto le loro vite.

“Siamo felici di affiancarci a Mimmo Gangemi e a due straordinari attori come Maurizio Marchetti e Maria Serrao per portare al Teatro Cilea uno spettacolo che ripercorre le tragiche vicende di uno dei momenti più duri per la nostra città – spiega Rosario Iannolo, District Manager di Banca Generali Private in Calabria e Sicilia che aggiunge – l’impegno in favore dell’arte e della cultura è nel dna di Banca Generali e siamo orgogliosi di promuovere iniziative di questa portata che si affiancano al nostro lavoro di ogni giorno per accompagnare le famiglie calabresi con le migliori

strategie per difendere e tutelare il proprio patrimonio”.

“Terremoto, 37 secondi” di M. Gangemi Teatro Cilea di Reggio Calabria

Venerdì 13 aprile, ore 20.30

Banca Generali

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale

dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e

professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di

professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del

loro futuro; un portafoglio prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi

innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario, e strumenti innovativi che

tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente. La mission della banca

evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi

progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce per conto della clientela 55.7

miliardi di euro di masse (dati al 31 dicembre 2017). Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale

dispone di 45 filiali bancarie e 135 uffici a disposizione degli oltre 1900 consulenti finanziari, e di un evoluto

digital contact service per l’operatività. A ciò si aggiunge la piattaforma di digital

banking, www.bancagenerali.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi bancari.