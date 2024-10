Banco per l’infanzia, a Reggio Calabria la raccolta di prodotti per la prima infanzia

La raccolta di prodotti per la prima infanzia promossa da "Mission Bambini" avrà luogo in tantissime città d'Italia ed anche a Reggio Calabria

Il 25 e il 26 maggio torna in tutta Italia il Banco per l’infanzia, la raccolta di prodotti per la prima infanzia promossa da Mission Bambini che si terrà alla Prénatal (Viale Calabria 356, vicino al Brico).

Per il 2019 i prodotti raccolti verranno destinati all’associazione Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria, che opera in diversi settori aiutando grandi e piccini.

La nostra attenzione è destinata ai più piccoli: figli di donne che si trovano in situazioni di difficoltà, di violenza, di sopraffazione, di sfruttamento. I bambini accolti in questa struttura, unitamente alle loro madri, spesso manifestano disagi per le ripercussioni gravi e traumatiche delle situazioni di violenza di cui in molti casi sono stati testimoni, in altri, purtroppo, vittime.

Lasciare la propria casa, la propria scuola, i propri compagni di scuola e di giochi, i propri punti di riferimento, le proprie abitudini, crea nei piccoli come negli adulti un grave disagio. Nell’accoglienza viene pertanto particolarmente attenzionata la dimensione della relazione madre-bambino con i necessari interventi di sostegno al maternage e di tipo psicoeducativo, con delle attività e percorsi laboratoriali.

Madrina dell’iniziativa anche per questa edizione è la conduttrice televisiva Ellen Hidding, che ha prestato la propria immagine per la campagna di comunicazione.