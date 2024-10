Serie B: Bandecchi sorprende sempre: “Tifo Reggina”. Le sue dichiarazioni

La Ternana torna al successo dopo le due sconfitte consecutive e lo fa nello scontro diretto contro l’Alessandria, in trasferta. Ma il solito video sul proprio profilo Instagram del presidente Stefano Bandecchi, non fa alcun riferimento all’importante successo, ma è dedicato tutto alla… Reggina.

Leggi anche

“Tifo Reggina, saluto tutti i tifosi amaranto”

“Io non parlo di Ternana posso parlare di calcio e fare i complimenti a Montalto per la partita che ha fatto e alla Reggina. Forse non lo sapete ma la Reggina è la squadra che tifo dopo la Ternana. E’ una simpatia nata due anni fa. Mi piace vedere come gioca, trovo sia una squadra ben concepita con bravi ragazzi. Forza Reggina. Mi fa piacere che in questo momento sia ai vertici della classifica questo non vuol dire che ci risparmieremo quando li affronteremo. Volevo fare un saluto a tutti i tifosi di Reggio Calabria”.