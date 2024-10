Bandecchi sprona i reggini: ‘Svegliatevi, basta mandare al Comune i peggiori!’

Stefano Bandecchi, come sempre senza peli sulla lingua, ai nostri microfoni, intercettato al suo arrivo in viale Calabria, a pochi minuti prima del suo tour al mercato di Botteghelle, risponde alle nostre domande con la sua consueta schiettezza:

“Come tutte le cose belle, in questo caso il rapporto è nato da momenti brutti. Non voglio avere la fiducia dei reggini, vorrei semplicemente capire le istanze dei cittadini e non solo dei reggini. Ieri sera sono andato in un paese qui vicino e ho trovato gente che mi ha detto di non aver mai visto un politico e che era la prima volta che incontravano un politico. Mi sono accorto che le persone si sentivano quasi benedette perchè un politico andava nel loro paese. Sapete che cosa ho pensato? Che ci sono oggi molti senatori e onorevoli che non hanno la capacità di analisi che questi signori nel paese al bar hanno”.

Bandecchi punta il dito contro la classe dirigente attuale e rilancia:

Stefano Bandecchi parla poi dei voli Ryanair, che dal 25 aprile dovrebbero portare flotte di turisti in città.

“I vostri soldi però non li potete regalare a Ryanair. Fate una bella compagnia ‘Calabria in linea‘ e almeno regalate i soldi a qualche calabrese. Smettetela di farvi prendere in giro dalla Regione e dal Comune. Serve un’idea di impresa e non il modo per regalare i soldi a qualcuno. Qui ci vuole uno sviluppo economico di Reggio Calabria e che sia uno sviluppo di indirizzo turistico. Non basta solo un aereo e un aeroporto – conclude Bandecchi – Serve un’idea complessiva, serve un’accoglienza, servono spiagge attrezzate. E’ chiaro che Reggio può essere sicuramente una città internazionale in chiave turistica. Ma scusate, voi costruite treni sul mare? I treni si costruiscono all’interno, sul mare si punta sulle spiagge! Bisogna svegliarsi, basta mandare i peggio al Comune o in Regione, dovete mandare i migliori!!.