Reggio, Bandecchi e Ripepi incontrano imprenditori e cittadini

Mattinata intensa per il Coordinatore Nazionale Stefano Bandecchi e il Coordinatore Regionale Massimo Ripepi che in occasione del tour elettorale in Calabria hanno presenziato ad un incontro con gli imprenditori calabresi presso i locali di Vision Alarm e in seguito hanno incontrato i cittadini reggini al Mercato sul Viale Calabria.

Prima tappa, quindi, l’incontro con gli imprenditori di Reggio Calabria tenutosi nei locali di Vision Alarm di Salvatore Maio insieme a Giuseppe Scuncia. Oggetto della riunione una piattaforma gratuita, come ha spiegato il manager Ivan Rizzuto, in grado di prendere per mano anche gli startupper che si accingono a diventare imprenditori e che creerà oltre 100 posti di lavoro nei prossimi mesi. Un’idea ritenuta “geniale” dal Leader Bandecchi che verrà proposta a livello nazionale; l’obiettivo principale, infatti, sarebbe quello di creare opportunità di business, crescita economica e potenziamento dell’immagine sociale e sviluppo formativo dell’imprenditoria.

A seguire, l’incontro con i cittadini reggini al Mercato sul Viale Calabria durante il quale il Coordinatore Regionale Massimo Ripepi ha dichiarato:

“Bandecchi ha avuto il coraggio di venire qui, non con il naso tappato come altri, ma a fronte alta onorando questa terra e questa città e per servire la nostra popolazione. Noi siamo in una campagna elettorale di servizio: vogliamo servire i cittadini. Il popolo è diventato schiavo delle istituzioni e della burocrazia, noi vogliamo liberarlo da questa schiavitù, servendolo con tutte le nostre forze. Stefano è qui per questo: siamo qui al Mercato sul Viale Calabria e abbiamo incontrato tantissimi cittadini, stretto loro le mani, raccolto le loro istanze e risposto alle loro domande”.

Il Leader Nazionale Stefano Bandecchi, accolto calorosamente con strette di mano e parole di incoraggiamento dai cittadini, ha invece dichiarato:

“Qui in Calabria io vedo delle professionalità e dei ragazzi che, purtroppo, se messi in altre città d’Italia e d’Europa potrebbero diventare miliardari. Bisogna cominciare ad usare tutto ciò che abbiamo in Italia e portare l’intelligenza calabrese in Europa. Anziché la politica delle promesse e delle parole, serve la politica di chi ha già fatto qualcosa e di chi può vantare di aver già fatto ciò che promette: questa è la politica che viene chiesta in Calabria. Ripepi è un uomo attivo in questa direzione e per noi al Sud sarà l’uomo principale”.

Ancora, nel pomeriggio continueranno gli incontri del fittissimo programma in Calabria del Segretario Nazionale e del Coordinatore Regionale: