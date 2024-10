Reggina, Bandecchi: ‘Se torniamo all’assegnazione qui vanno in galera in sette, otto, anche dieci’

Le prime dichiarazioni del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, alla sua seconda visita nella nostra città. La Reggina è uno degli argomenti al centro della discussione. Già detto del marchio, di seguito il passaggio sull’assegnazione dello scorso giugno a La Fenice Amaranto.

“Chi comanda adesso la Reggina, si è messo a pubblicare le mie immagini riguardo una causa… Bisogna cominciare a diventare grandi, giusti. Se torniamo indietro di un anno e vediamo come mai la Reggina è arrivata a chi attualmente ce l’ha, qui vanno in galera in sette, otto, anche dieci. E non lo dico perché sto a giocare, ma con serietà, perché non c’era paragone nell’offerta fatta da Bandecchi e gli imprenditori locali con quella proveniente dalla Sicilia, sono stato chiaro? Chi ha scelto, ha fatto qualcosa che non doveva fare. Ora detto questo, la Reggina non è mia, posso comprare il marchio e sono disposto a darlo e da tanto che dovevate risolvere questo problema e il fatto che ancora si parli di questo è una cosa indegna e indecorosa.”