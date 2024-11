Bandidos MC Reggio Calabria: Anniversary Party in riva allo Stretto

Di Federica Geria – La frequentazione dell’ambiente biker italiano cresce esponenzialmente e si afferma anche nella nostra Calabria.

I Bandidos MC (motorcycleclub) sono un motoclub internazionale di base negli Stati Uniti d’America. Fondato nel 1966 da Donald Eugene Chambers in Texas, si espande in maniera rapidissima. Nel 1989 nasce infatti il primo chapter europeo a Marsiglia.

In seguito anche in Italia, nel 2001, si afferma il primo Bandidos MC. Oggi quelli italiani sono numerosissimi: Messina, Merano, Firenze, Catania, Pisa, Massa Carrara, Brescia, Siracusa, Vicenza, Edolo, Cosenza, Martina Franca, Reggio Calabria, Taranto, Bologna, Livorno.

Per festeggiare il loro primo anniversario i Bandidos MC Reggio Calabria insieme a Cosenza, Taranto e Martina Franca, organizzano un imperdibile party in puro stile bikers, in riva allo Stretto.

L’evento prevede: musica live, food, drink, bike stand, barbecue, tattoo stand, tra cui Bloody Harley INK, che proporrà tatuaggi a prezzi speciali…e tanto altro!

Il First Anniversary Party si terrà Sabato 18 Aprile a Reggio Calabria, via Porto Candeloro, Zona Lido Comunale, e si svolgerà durante l’intero arco della giornata. L’ingresso sarà “free entry” e tutte le moto saranno le benvenute!