Bandiera Blu, Tropea inserita per il terzo anno consecutivo

“Ancora Bandiera Blu: un’emozione nel segno dell’impegno! Con piacere condivido con Voi la gioia della conquista! Per la terza volta consecutiva Tropea è Bandiera Blu, una vittoria che gratifica un impegno ecologista portato avanti con determinazione, convincimento e una visione d’insieme sempre più ampia.

La Bandiera Blu, non mi stancherò mai di ripeterlo, non riconosce semplicemente la bellezza naturalistica di un luogo ma la Bellezza autentica che è fatta di educazione, tutela, valorizzazione, promozione e creatività con un investimento culturale a tutto campo.

In quest’opera di crescita di un territorio è importante non restare isolati ma riuscire a coinvolgere il più ampio numero possibile di Agenzie Educative, di Istituzioni, Enti, Gruppi e Cittadini singoli. Un’operazione complessa che riesce solo se a sostenere il lavoro di tutti c’è l’amore per il proprio luogo e per l’intero pianeta”.

Leggi anche

Giovanni Macrì, sindaco di Tropea, esulta per l’inserimento del comune calabrese nelle bandiere blu.

“In questa che è una vera e propria missione non possiamo più perdere tempo, non possiamo più tollerare atteggiamenti di segno contrario. Ricordiamo anche che la sensibilizzazione efficace richiede modelli di riferimento perché le semplici parole non hanno la forza travolgente dell’esempio concreto.

Tropea, Borgo più Bello d’Italia, Comune fiorito, Città del Folklore e tanto altro ancora, tra cui Bandiera Blu per la terza consecutiva, esprime tutto questo ed è il punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi.

Nella gioia del Label di qualità ancora una volta raggiunto, e a caldo, sento il bisogno di assaporare il gusto del prestigioso premio, nient’affatto scontato, riconoscendo il contributo fondamentale dato dalla comunità a cui porgo il mio sentito ringraziamento. Grazie al Gruppo dei Volontari del Principato Di Tropea, alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine, agli Istituti Comprensivo e Superiore, alle Associazioni, a Legambiente, a tutti i Cittadini sensibili che quotidianamente si spendono per il rispetto ambientale, al Presidente Occhiuto e all’Assessore al Turismo Orsomarso che sostengono con forza l’impegno ecologista e la Bandiera Blu.

Un sentimento speciale di riconoscenza al Procuratore Camillo Falvo e alla Presidente dell’Associazione Mare Pulito Francesca Mirabelli che sono stati a fianco di Tropea con profonda dedizione alla causa di un territorio baciato dalla Civiltà.

Dedico questo traguardo ambizioso, fino a pochi anni fa considerato impossibile al punto da non osare la candidatura, e i sacrifici cospicui che lo hanno reso realtà alla memoria del Procuratore di Vibo Valentia Bruno Giordano che, nella sua infaticabile opera di promozione della Giustizia, ha compreso che la cura del nostro meraviglioso Mare meritava un posto di riguardo. Che il suo luminoso esempio sopravviva alla fragilità umana e sventoli accanto alla nostra Bandiera Blu”, conclude il sindaco di Tropea.