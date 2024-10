Forza Italia, restiamo uniti: l’idea di un’imprenditrice reggina ai tempi del Covid-19 – VIDEO

In questi giorni di ‘quarantena‘ per tutta l’Italia è impossibile non riflettere sulla nostra storia, su ciò che ci unisce e su ciò che in passato ci ha diviso.

Come spesso accade, una bella iniziativa, per sentirsi più vicini è partita da un’imprenditrice di Reggio Calabria che, probabilmente, molti di voi conosceranno. Mariangela Pedullà, di Pedullà Calzature Calzolai dal 1913, ieri mattina 12 marzo,ha deciso di esporre la bandiera italiana sul suo balcone invitando i suoi amici di Facebook a fare lo stesso.

“In un momento storico, drammatico mi sono alzata e l’istinto mi ha spinto a fare questo gesto. È una battaglia dura dalla quale tutta l’Italia uscirà vincente”.

Parole di conforto non solo ad imprenditori come lei che sono stati costretti ad abbassare la serranda per la propria salute e per il bene di tutta la comunità, ma anche di semplici cittadini, studenti, dipendenti, disoccupati, anziani. L’appello di Mariangela vuole riecheggiare in tutte le case degli italiani che si sentono ‘battuti’ da un nemico invisibile. Il coronavirus potrà piegare la nostra forza d’animo, non distruggerla ed infatti Mariangela racconta:

“Non mi sarei mai aspettata di far fronte ad una situazione del genere, mai nella mia vita. E questa mattina, appena sveglia, mi sono sentita una patriota. Perciò ho fatto ciò che di solito usiamo fare solo durante i mondiali di calcio: ho appeso il tricolore sul mio balcone. Perchè non lo fate anche voi? Facciamolo tutti! E… Coronavirus vaff******”.

L’imprenditrice reggina lancia inoltre l’hashtag #MettiamoLaBandieraDellItaliaSuiBalconi e invita tutti i reggini a fare una foto o un video in modo da far girare il più possibile questa bella iniziativa! Inviateci anche voi le vostre foto.

“E quando finisce questo schifo, tutti in piazza a sventolare queste bandiere in segno di vittoria” conclude Mariangela.

[custom_video numerazione=”1″ /]