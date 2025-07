Calciomercato Reggina tra lunghe pause e annunci in serie

In attesa di capire quello che verrà fuori dall’incontro tra il sindaco Falcomatà, il patron Ballarino e alcuni rappresentanti del tifo organizzato della Reggina, la società comunque continua a muovere i suoi passi in questa delicata fase del calciomercato. Intanto ha annunciato di aver presentato l’intera documentazione utile a ottenere l’iscrizione al prossimo campionato e qui parliamo di un atto che tutti abbiamo dato per scontato, poi ha fornito una serie di comunicazioni.

Leggi anche

Perchè oggi la Reggina sta operando tra lunghe pause e diversi annunci nel giro di qualche ora. Nella giornata di ieris sono arrivati altri tre calciatori, due dei quali abbondantamente annunciati come Zenuni e Mungo entrambi centrocampisti, entrambi conosciuti e fortemente voluti dal tecnico Trocini. Anche in questo caso siamo di fronte a giocatori che, purtroppo, non infiammano la piazza per come si vuole e si ripete ormai da diverse settimane, ma soddisfano le esigenze del tecnico, elemento non trascurabile.

In serata, invece, l’ultimo comunicato che rinnova il rapporto di sponsorizzazione tra la Reggina ed E-campus: “Si comunica che, anche per la prossima stagione sportiva, indipendentemente dalla categoria, l’università E-campus sarà partner della Reggina 1914. Si tiene a ribadire, infatti, che la scelta di aderire a questo progetto, sin dal primo anno, è dettata dal forte legame che E-campus ha sia con il territorio, sia con l’attuale proprietario del Club, nella persona del dott. Antonino Ballarino. Pertanto, con l’augurio che possa essere una stagione vincente, l’E-campus, con la propria sponsorizzazione, accompagnerà, per la S.S 2025-2026, la squadra Amaranto“.