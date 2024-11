“Bandiere Blu 2016”, cinque le spiagge calabresi premiate. Praia a Mare la novità

La Calabria cresce e si fregia sempre più della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), che premia la qualità delle acque di balneazione ma anche il turismo sostenibile, l’attenta gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree naturalistiche. Aumentano ogni anno le località balneari d’eccellenza lungo la Penisola. Quest’anno 152 Comuni rivieraschi (cinque in più del 2015) per 293 spiagge complessive (280 l’anno scorso) e 66 approdi turistici potranno esibire la bandiera blu, edizione 2016.

La Calabria arriva a 5 bandiere con un nuovo ingresso, Praia a Mare. Confermate, invece, le località di Trebisacce-Lungomare Sud in provincia di Cosenza, Melissa-Torre Melissa e Cirò Marina per la provincia di Crotone e Roccella Jonica nella provincia di Reggio Calabria. Considerate le numerose spiagge e le potenzialità, la Calabria può e deve crescere in futuro. Le attuali cinque bandiere devono costituire un punto di partenza, la new entry Praia a Mare la novità positiva.

La provincia di Vibo Valentia, con le sue spiagge importante per il turismo calabrese, purtroppo non ottiene nessun riconoscimento. Nonostante le tre autentiche perle incastonate in uno scenario unico (Pizzo, Tropea e Capo Vaticano) non c’è alcuna bandiera blu a riconoscerne bellezza e qualità.

L’iniziativa, giunta alla XXX edizione, vede ancora sul podio la Liguria con 25 località premiate e due nuovi ingressi (Cerviale e Levanto), davanti a Toscana (19 e un nuovo ingresso, Massa) e Marche (17). La Campania conferma 14 bandiere con un nuovo ingresso (San Mauro Cilento) e un’uscita; stessa sorte per la Puglia, con 11 bandiere, un nuovo ingresso (Carovigno) e un’uscita.

I criteri guida per l’assegnazione delle Bandiere Blu vanno ‘dalla “assoluta validità delle acque di balneazione” (devono avere una qualità eccellente) all’efficienza della depurazione, dalla raccolta differenziata alle aree pedonali, piste ciclabili e spazi verdi.