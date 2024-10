Bando Biblioteche, Tripodi: ‘Sostegno alla cultura, nostro pieno apprezzamento a Quartuccio’

Non possiamo che essere soddisfatti dell’impegno profuso e dei risultati raggiunti nel comune di Reggio Calabria e in città metropolitana da parte dei nostri rappresentanti istituzionali, il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino e il consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio, che in piena sinergia con il Sindaco Falcomatà stanno contribuendo con idee e proposte al processo di normalizzazione del nostro territorio, con la piena convinzione che la nostra città merita una classe dirigente attenta ai bisogni e alle istanze dei reggini, ancor di più in un momento così difficile a causa della pandemia, ad affermarlo è il segretario provinciale di Articolo Uno Alex Tripodi.

Leggi anche

L’opera messa in atto dalla città metropolitana di Reggio Calabria su indirizzo e proposta del nostro consigliere Filippo Quartuccio, volta ad arricchire il patrimonio librario e a potenziare le dotazioni infrastrutturali delle Biblioteche, rappresenta l’ennesimo segnale di attenzione sul settore della cultura.

Da sempre il nostro partito e la nostra visione rispetto all’impegno dei nostri consiglieri nell’amministrazione della cosa pubblica, ha posto come una delle priorità per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità cittadina, il tema della cultura.

La visione lungimirante di Quartuccio, rappresenta l’idea di voler accorciare distanze e differenze con i comuni della città metropolitana, al fine che ogni territorio possa avere una biblioteca adeguata alle esigenze culturali dei cittadini ed al passo tecnologico con i tempi.

Così conclude il segretario provinciale di Articolo Uno Alex Tripodi.