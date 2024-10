Bando RIPAM, Nesci (Ecr-Fdi): “Confermata l’attenzione del Governo verso il Sud”

L’eurodeputato calabrese Denis Nesci (Ecr-Fdi) ha annunciato l’apertura del bando di concorso RIPAM per l’assunzione di 2200 nuovi funzionari a tempo indeterminato. Questo importante concorso coinvolge le regioni meridionali e gli enti locali, oltre al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

“Il bando conferma l’attenzione e la priorità del Governo Meloni verso il Sud – ha dichiarato Nesci – grazie alla collaborazione con la Commissione Europea e al lavoro del Ministro Fitto. Il Programma Nazionale di Assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, con una dotazione di 1,3 miliardi di euro, rafforzerà la capacità amministrativa attraverso investimenti in capitale umano e formazione.”

Nesci ha anche sottolineato come questo investimento permetterà agli enti locali di dotarsi di personale competente, affrontando le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti Europea.