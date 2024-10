Barbara Varaldo è una nuova giocatrice della Volley Reghion

La Volley Reghion annuncia il suo secondo ingaggio. Si tratta dell’opposto Barbara Varaldo, lo scorso anno in forza al Palmi, sempre in B1. Vestirà la maglia bianco-blu numero 11.

Varaldo, nativa di Chieri (TO), inizia a giocare a 9 anni per la squadra locale del San Giorgio Leo, dove gioca tutte le giovanili. Successivamente, il passaggio tra serie D e C e nel 2015 viene promossa in B2 con la Volley Parella Torino, con la quale arriva alle final four di Coppa Italia e l’anno successivo viene promossa in B1. Nella stagione 2018/19 gioca nel Don Colleoni a Trescore Balneario per poi arrivare nell’ultima stagione al Palmi.

Il nuovo opposto della Volley Reghion commenta così il suo nuovo ingaggio: “Sono molto contenta di tornare in Calabria a giocare, ho avuto modo di conoscere la società nelle amichevoli che abbiamo fatto e ho avuto sin da subito un’ottima impressione. Conosco, pallavolisticamente parlando, quasi tutte le mie nuove compagne e spero che potremo toglierci delle belle soddisfazioni e puntare a fare un buon campionato.

Il mio è un ruolo molto delicato in questa categoria e ringrazio la società per la fiducia da subito concessami.

Dopo tutti questi mesi di stop non vedo l’ora di iniziare la preparazione e di riprendere in mano un pallone perché mi manca da morire.

Infine voglio salutare i nostri tifosi ed invitarli a venire al palazzetto a sostenerci nelle nostre gare casalinghe”.