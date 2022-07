Reggio, allo Sporting Stelle del Sud cena sotto le stelle con il 'Barbecue on the beach'

Cosa c'è di più intigranti di una cena sotto le stelle? Se a questo ci si aggiunge l'alta qualità dei prodotti targati Borruto Carni e l'eccezionale location dello Sporting Stelle del Sud si hanno, praticamente, tutti gli ingredienti per una serata di successo!

Barbecue on the beach

Un'oasi immersa nel verde a pochi km dal centro storico di Reggio Calabria. Lo Sporting Stelle del Sud si trova in contrada Armacà, a Pentimele. La sua peculiarità? Un ambiente tranquillo ed esclusivo in cui è possibile trascorrere il tempo libero in compagnia di amici e parenti, con la possibilità di praticare diverse attività ludiche e sportive e, durante il giorno, godere di una bellissima spiaggia.

Con l'arrivo della bella stagione, però, la gestione ha pensato anche a diverse attività serali, tra queste il "Barbecue on the beach" in programma per giovedì 7 luglio.















Il programma

Si parte alle ore 20:00 con il barbecue in spiaggia. Per l'occasione è previsto un menù attentamento studiato che prevede: pulled pork, "bombette", pork ribs, french fries, salad, red wine e prosecco.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con lo Chef Trunfio e Borruto Carni.

Subito dopo la cena si passa alla musica ed al divertimento, a partire dalle 22:30.

Maggiori informazioni

Pentimele Contrada Armacà Reggio Calabria

(a 400m dal palazzetto dello sport)

Per prenotazioni chiama il 3289311974

€25,00 - prevendita

Per restare sempre aggiornato visita le pagine Facebook e Instagram.