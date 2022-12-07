Il barber reggino Nino Miami vola a NY: ‘Il segreto? Non fermarsi mai’

Il barber Nino Miami è da poco rientrato a Reggio Calabria dal viaggio a New York che lo ha visto ospite di Lello Guida.

Fra i più conosciuti del settore nella Grande Mela, il “Barbiere di New York“, di origini napoletane, ha fortemente voluto ospitare il barber reggino nel suo salone per gettare le basi di una collaborazione, che sarà sicuramente un grande successo.

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Nino Miami vola a Manhattan

Dopo il restyling dei locali avvenuto lo scorso marzo, il giovane barbiere di Reggio Calabria continua a lavorare sodo in città e non solo. Grazie agli anni trascorsi a Miami, Nino ha costruito, tassello dopo tassello, il suo bagaglio professionale ed ora torna in America, questa volta del Nord, per una collaborazione a Manhattan.

Ospite del vintage barbershop di Lello Guida, nel cuore dell’East Village, Nino ha conquistato anche i newyorkesi, tanto da aver siglato dei contratti stagionali che, a partire dal 2023, lo porteranno a lavorare in una delle città più belle al mondo, senza però abbandonare la Reggio che tanto ama.

“Il segreto per fare bene il proprio lavoro è non fermarsi mai – ha spiegato ai microfoni di CityNow. Gli anni a Miami mi hanno dato tanto ed hanno contribuito in modo fondamentale all’apertura del salone nella mia città. Adesso sento che è arrivato il momento di continuare a crescere e migliorare, portando un po’ della mia città nella Grande Mela”.

Nino Miami, dunque, continuerà ad operare nel negozio di via Giuseppe Battaglia 52 a Reggio Calabria, ma sarà possibile trovarlo anche dal “Barbiere di New York” al 66 E 7th Street specializzato in tagli a forbice, rasature e trattamenti per la pelle. Una vera gioia per i reggini che si trovano lì e, più in generale, per i tanti italiani che affollano la città.

Un traguardo reso possibile dalla collaborazione della moglie Debora Falduto, manager del negozio, che si occuperà dell’organizzazione del lavoro tra Reggio e NY.