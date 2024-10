Bari: incredibile risposta dei tifosi biancorossi. E ancora si deve giocare l’andata

Tra Bari e Cagliari sarà una grande doppia sfida e solo una accederà al massimo campionato. Se i rossoblu partivano tra i favoriti per la vittoria del campionato e si sono dovuti invece confrontare con un torneo difficile e solo dopo l’arrivo di mister Ranieri sono riusciti a scalare la classifica, i galletti invece si sono presentati alla serie B da matricola ed ora “rischiano” incredibilmente il doppio salto dalla C alla A. Entusiasmo a mille tra i tifosi biancorossi e ricordando che la prima sfida si giocherà all’Unipol Domus di Cagliari, qualche ora dopo l’apertura della prevendita per la sfida di ritorno al S.Nicola, si è registrato il tutto esaurito. L’annuncio è stato dato dal presidente Luigi De Laurentiis tramite una storia Instagram.