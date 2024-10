Bari, avv. Grassani: ‘Pronti eventualmente ad esposti più duri ed incisivi’

Poi propone una soluzione per la quarta promozione attraverso i play off ridotti

Le dichiarazioni a la Gazzetta del Mezzogiorno e riprese da tuttobari.com quelle dell’avvocato del Bari Mattia Grassani in merito al tema del sorteggio per decidere la quarta promozione in Serie B: “Le sciocchezze non meritano altre riflessioni. Credo che anche chi ha partorito questa soluzione bislacca si sia già pentito e, se tornasse indietro, ci penserebbe un milione di volte prima di condividere con i presidenti un’idea così insensata. Esposto? E’ il primo passo. Qualora le ragioni portate avanti dal club biancorosso non troveranno ascolto, ne verranno adottati altri ben più duri e incisivi.

Il Bari si batterà per vincere sul campo il torneo di Serie C. La formula “slim”, ma si tratta di una tra tante proposte, potrebbe essere la seguente: le tre seconde e la migliore terza vengono raggruppate in un polo cittadino dove si trovano alberghi esclusivi, campi di allenamento attrezzati e un grande stadio. Blindate sotto il profilo sanitario, disputano, a porte chiuse, due semifinali e la finalissima, la vincente sale in B”.