Calcio, Spinelli: ‘Le prime tre di C promosse in B. Lillo Foti ha fatto grandi cose’

"Non ci sono le condizioni, adesso, per ripartire"

Ospite di “Buongiorno Reggina” il patron del Livorno Aldo Spinelli: “La serie B potrebbe ripartire se tutti fossimo nelle condizioni che siete voi a Reggio Calabria. La vostra presidente di Regione Santelli è stata citata a livello mondiale per il numero limitato di contagi in Calabria. E grazie a Dio che questo accade in quella che è la mia terra, io sono nato a Palmi. Dalle nostre parti è più difficile parlare di calcio, in Lombardia, Piemonte, Veneto si contano tantissimi morti al giorno.

Quattro promozioni dalla C alla B ed il blocco delle retrocessioni, quindi numero aumentato di squadre nei campionati di A e B da riformare successivamente. Le retrocessioni dalla cadetteria non sono praticabili perchè ci sono troppi punti in palio, scatterebbero automaticamente i ricorsi.

Fatemi salutare il vostro grande ex presidente Lillo Foti, ha fatto cose straordinarie compresa quella salvezza dal meno undici con il mio allenatore Walter Mazzarri”.