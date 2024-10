Bari, Laribi: ‘La Reggina lanciava la palla a Denis’

Ha parlato in conferenza stampa l’ultimo arrivato in casa Bari Karim Laribi. Queste le sue dichiarazioni riprese da tuttobari.com: “Il campionato? E’ tosto. Il Girone C è composto da squadre che potrebbero essere in B tranquillamente. Mancano ancora tante partite, tutto è possibile. Il nostro obiettivo è pensare a noi e macinare più punti possibili. Noi dobbiamo pensare alle nostre qualità.

Contro la Sicula abbiamo fatto meglio a livello collettivo. Contro la Reggina abbiamo avuto difficoltà in fase d’impostazione, non siamo stati bravi negli ultimi 30 metri. Ma abbiamo fatto una partita tosta. Loro giocavano più sulle seconde palle, lanciavano la palla a Denis. Cose che non fanno parte delle nostre caratteristiche.

La nostra squadra ha un grandissimo carattere, come dimostrato a Reggio. Non era facile riacciuffarla. Speriamo di doverne riacciuffare il meno possibile, ma abbiamo anche questa qualità”.

