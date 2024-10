Bari-Reggina: prevendita biglietti settore ospiti. Il primo dato

Sarà spettacolo a prescindere da quello che accadrà all’interno del rettangolo di gioco. Il Bari alla ricerca del punto che consentirà ai biancorossi di guadagnare la certezza matematica di conquista del terzo posto, Reggina che spera ancora di poter rientrare all’interno della griglia play off nonostante la forte penalizzazione. Ma, come detto, il fascino della gara sarà rappresentato dalla cornice di pubblico al S. Nicola che presenterà un grandissimo colpo d’occhio per numero di tifosi e colori. E’ prevista infatti una grande coreografia a suggellare lo storico gemellaggio tra le due tifoserie legatissime da tanto tempo e vogliose di riabbracciarsi per questo finale di stagione. Ad oggi la prevendita per quello che riguarda il settore ospiti registra 376 biglietti venduti, ci sarà tempo fino alle 19 di venerdi 12 per l’acquisto del tagliando.

Gli ex di turno

Sono sei gli ex che si ritroveranno tra campo e panchina per la sfida del S. Nicola. Da una parte gli amaranto Camporese, Terranova e Loiacono, dall’altra sponda Bari, l’indimenticato Nicola Bellomo il quale ha sempre manifestato grande affetto per la Reggina ed il popolo amaranto, poi Maita e Folorunsho.