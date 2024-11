Reggina, parla mister Inzaghi: la partenza, le difficoltà, i play off ed il suo futuro

Mister Inzaghi in una lunga intervista rilasciata ai colleghi di TMW. Si racconta e racconta il suo percorso sulla panchina della Reggina, partendo da quel meraviglioso girone di andata: “Nel girone d’andata abbiamo superato le aspettative, mentre in quello di ritorno è stato tutto più complicato. Le difficoltà non sono mancate, dentro e fuori dal campo, così come un pò di sfortuna e qualche prestazione nella quale poi potevamo fare di più. Io, però, sono e rimango orgoglioso dei miei ragazzi per tutto quello che hanno fatto. Prendo in esame i punti fatti sul campo che sono 52: quindi siamo a -1 dalla matematica qualificazione ai playoff. Questo, per me, è tutto quello che conta“.

Le vicende extra campo

“Per quanto mi riguarda ci ho fatto poco caso perché sono da sempre abituato a combattere, ma i miei ragazzi potrebbero avere una reazione diversa, legata anche alle esperienze professionali che hanno vissuto nel corso della loro carriera. Ho detto loro di non leggere o ascoltare quanto veniva detto a mezzo stampa, ma non è certo semplice far finta di nulla quando senti che potrebbero venire a toglierti quello che ti sei conquistato sul campo. Non voglio, però, che questo sia visto come un alibi. Non abbiamo mai mollato e continueremo a non farlo. Per raggiungere un traguardo che nei programmi iniziali era ipotizzabile solo a partire dal prossimo anno. Questa stagione, invece, sarebbe dovuta servire per consolidare la categoria e far divertire la piazza in modo che si innamorasse del nuovo corso. Bari e Ascoli? Entrambe le squadre hanno ancora dei traguardi da raggiungere. Noi, però, dobbiamo pensare ai nostri obiettivi e alla voglia che abbiamo di festeggiare la qualificazione ai playoff. In ogni caso ci tengo anche a fare i complimenti a Michele Mignani per lo straordinario campionato fatto con il Bari“.

Il presente ed il futuro