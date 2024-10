Bari-Reggina: la probabile formazione amaranto. Sei gli assenti per Inzaghi

Penultima giornata di campionato con la Reggina che per i punti conquistati sul campo sarebbe già dentro la griglia play off (mancherebbe 1 solo punto per la matematica), ma che invece dovrà battagliare ancora per rimanerci, essendo stata penalizzata di cinque lunghezze e trovandosi all’ottavo posto. Di fronte un Bari che vuole a tutti i costi la terza posizione ed è per questo che potrebbe venirne fuori una gara molto interessante. Inzaghi dovrà rinunciare a diversi elementi con le squalifiche di Cionek, Menez e Majer, la solita assenza di Obi (fuori lista), al quale da tempo si è aggiunto Cicerelli e gli indisponibili Gori e Bondo con quest’ultimo che ha salutato in anticipo la comotiva amaranto, pronto per l’avventura con la Nazionale Under 20. Attenzione come sempre ai diffidati che adesso sono i quattro, Camporese, Di Chiara, Crisetig, Canotto più Menez che comunque ha subìto tre giornate di squalifica per rosso diretto.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Contini, Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. All. Inzaghi