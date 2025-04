Barillà: ‘Rifiutato la Reggina per il Monza? Falso, vi dico come è andata’

Una piacevole chiacchierata negli studi di CityNow con il capitano della Reggina Nino Barillà. Diversi gli argomenti trattati partendo dall’inizio della sua carriera, il valore del centro sportivo, il ritorno in amaranto: “La Reggina di oggi? Rappresenta il mio forte desiderio di tornare a indossare questa maglia, ho sempre detto che avrei voluto chiudere la carriera con l’amaranto addosso. C’erano state diverse occasioni per tornare prima, ma non si sono mai creati i giusti presupposti. Quando si è materializzata questa opportunità non ho perso tempo, volevo dare alla Reggina quello ho ricevuto ed è stato tanto.

All’interno del centro sportivo si formavano prima gli uomini e poi i calciatori. Una volta varcato quel cancello bisognava essere consapevoli di rappresentare una città e questo è quello che tutti noi abbiamo fatto, diffondere con forza la regginità.

Il rifiuto per andare al Monza? Falso, una voce infondata, avevo già l’accordo con il dottore Galliani da marzo, avevo dato la mia parola”.