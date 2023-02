Barreca: '+30% di acqua nelle case dei reggini. Diga del Menta grande traguardo'

L’acqua è un bene primario, eppure a Reggio Calabria rappresenta, da lungo tempo, uno dei problemi a cui, purtroppo, non si è riusciti a trovare una soluzione definitiva. E così, anche nel 2023, le famiglie sono costrette a far fronte ai disservizi, schierando gli immancabili bidoni e bidoncini divenuti ormai un “must” nelle case dei reggini.

La speranza era stata quella di risolvere l’annoso problema, con l’acqua della diga del Menta, nel 2018, infatti, l’allora sindaco Giuseppe Falcomatà aveva parlato dell’apertura del nuovo sistema idrico come “la fine della grande sete per Reggio Calabria”. A distanza di un lustro però, alcune problematiche sono rimaste invariate.

Ad illustrare, nel dettaglio, le attività avviate all’interno del servizio idrico integrato nel Comune di Reggio Calabria e le attività recentemente realizzate, ci ha pensato il delegato Francesco Barreca, ospite di Live Break, format di attualità targato CityNow.

Il consigliere comunale di maggioranza ha confermato quanto detto dal primo cittadino in occasione dell’apertura della Diga del Menta:

La carenza d’acqua, invece, riguarda la strutturazione dell’impiantistica e delle condotte che portano l’acqua nelle case dei reggini. Abbiamo 850km di rete di cui più di 400 innovati. Adesso – ha aggiunto Barreca – si sta lavorando per tentare di trovare una soluzione per ridurre la perdita dell’idrico e portare più acqua nelle case”.

“Falcomatà ha detto assolutamente la verità. La diga ha rappresentato un traguardo, era dall’83 che si combatteva. Senza quell’acqua, oggi, la città avrebbe circa il 60% in meno delle risorse. Interi quartieri che prima non avevano acqua, come Santa Caterina, Tremulini, Archi, zona Centro, oggi ce l’hanno grazie alla diga del Menta.

“È in atto – ha sottolineato il delegato al servizio idrico comunale – un ampio programma di modernizzazione di serbatoi e pozzi. Spesso, a bloccare la distribuzione dell’acqua, sono proprio gli impianti vetusti. Per poter agire, però, su tutta la rete idrica, avremmo bisogno di almeno 100 milioni di euro. Per tale motivo il Comune sta pensando di preparare un progetto da inviare direttamente al Ministero per ottenere una linea di finanziamento.

Intanto, però, stiamo lavorando nel mettere in moto una serie di nuove condotte, già esistenti ma che necessitano di essere collegate, ma per carenza di forza lavoro, al momento non siamo riusciti a farlo. Da marzo in poi le cose dovrebbero cambiare. Inoltre, mettere in funzione serbatoi (che si andranno ad aggiungere ai 100 già funzionanti) costruiti da 19 anni che aumenteranno la disponibilità idrica del Comune di circa il 30%”.