Barry Sinatra & Tritone Jazz 4tet al Room 21 di Soverato

Giovedì 10 Maggio 2018 alle ore 22:00 ospite presso il Jazz Club Room 21 di Soverato per la rassegna musicale “JAZZ TIME” la formazione BARRY SINATRA & TRITONE JAZZ 4TET composta da Barry Sinatra al pianoforte, Matteo Gurrieri alla chitarra, Giovanni Cardaci al basso e Carmine Marotta alla batteria.

Il quartetto, formato da quattro giovani e talentuosi musicisti, nasce a Catania da un’idea del pianista e compositore siciliano Barry Sinatra e dalla passione dei componenti per il Jazz. La formazione ha già riscosso un notevole successo in Sicilia e da qualche tempo è stata invitata ad esibirsi in varie regioni italiane, soprattutto in jazz club. Il repertorio del Tritone 4tet spazia dalle musiche di Herbie Hancock, T. Monk e altri musicisti classici del Jazz.

L’ingresso al concerto è gratuito, è gradita la prenotazione.

La rassegna “Jazz Time” proseguirà il 17 Maggio presso il Jazz Club Room 21 con Atomic Trio, composto da Giovanni Brunetti al piano, Ettore Malizia al basso e Walter Giorno alla batteria.