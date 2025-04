Reggio, incidente in autostrada: auto contro il guard rail

Disagi alla viabilità sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud, prima dello svincolo Reggio Porto. Un’auto, per ragioni ancora da chiarire, è andata a sbattere contro il guardrail poco prima di una curva, in un punto particolarmente delicato del tracciato.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente autonomo. Le condizioni del conducente non sono al momento note.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed una squadra dell’Anas.La circolazione ha subito rallentamenti in direzione sud. Si consiglia agli automobilisti di procedere con cautela e di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato.