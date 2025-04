Una maglia amaranto a Porto Alegre: la Reggina conquista anche il cuore del Brasile

Succede anche questo, a migliaia di chilometri da Reggio Calabria. A Porto Alegre, nel sud del Brasile, un gruppetto di ragazzi reggini in vacanza girovagava per la città quando, in mezzo alla folla, un dettaglio ha attirato l’attenzione di un passante d’eccezione: la gloriosa maglia amaranto della Reggina.

A fermarsi è stato Francisco Neto Novelletto, vice presidente della CBF, la Confederazione Brasiliana di Calcio. Lo sguardo gli si è illuminato e, con un sorriso, si è avvicinato dicendo: «La Reggina? Certo che la conosco! Ha giocato anche Mozart, gran centrocampista».

I ragazzi, sorpresi e incuriositi, si sono fermati a chiacchierare con lui, scoprendo una vera passione amaranto nascosta sotto la giacca da dirigente internazionale.

Novelletto ha raccontato di seguire il calcio italiano e di avere un ricordo vivido della Reggina nei suoi anni d’oro in Serie A. «Erano belle stagioni, squadre combattive, e Mozart è stato un punto di riferimento», ha detto rivolgendosi ai reggini.

Ma il momento più simpatico è arrivato poco dopo, quando il vicepresidente della CBF, ammirando quella maglia amaranto così familiare, ha chiesto ai ragazzi se poteva tenerla come ricordo. Un gesto che ha fatto sorridere tutti: in cambio di qualche selfie e risate, la maglia della Reggina ha trovato una nuova casa, ai vertici del calcio brasiliano.

Un piccolo aneddoto che dimostra quanto il calcio unisca davvero popoli e continenti, e che la Reggina, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, continua a rappresentare Reggio Calabria nel cuore di chi ama questo sport ed è conosciuta in tutto il mondo.

Chissà, magari un giorno vedremo una maglia amaranto appesa in bella vista nella sede della CBF a Rio. Intanto, possiamo dire con orgoglio: la Reggina parla anche portoghese…