Baseball: ‘Settimo Torneo Slowpitch’ di Reggio Calabria

Si svolgerà domenica 14 aprile presso il campo di Baseball di Viale Calabria il “7° Torneo Slowpitch di Reggio Calabria“. Vi aspettiamo per farvi divertire e trascorrere una giornata diversa!

Questi i nostri numeri: 6 squadre dalle 9,30 per nove ore di baseball. Le attrazioni: tunnel di battuta gonfiabile, il corner di @peterlandreggiocalabria, hot dog, hamburger, fries in stile Usa.

Musica e esposizione di macchine di Autozeta Concessionarie.

Vietato mancare per gli appassionati di Baseball, ma anche e soprattutto per chi ancora non l’ha mai visto giocare da vicino. ASD San Giorgio baseball e softball FIBS – Federazione Italiana Baseball Softball.