L’Aleandre è ripartita: dal Principe di Piemonte ad oggi, la pallacanestro

Sono iniziati gli allenamenti relativi alle categorie Under 13, Under 16 e Under 17

Il rumore del pallone da basket, dalla Palestra del “Principe di Piemonte” ad oggi.

Una tradizione cestistica storica che ha formato uomini e cestisti, oggi, professionisti affermati, giocatori di grido e giovani in rampa di lancio.

L’attività dell’Aleandre continua. La società di basket è nata nel 1998 a Reggio Calabria per volontà del Prof. Pino Pellicanó, prendendo le mosse dalla storica Aleandre ed oggi, guidata dal figlio, coach ed istruttore minibasket Andrea.

L’Aleandre annuncia la ripresa delle attività. Presso la Palestra dell’Istituto “ITT Panella Vallauri”, sono iniziate le attività Minibasket e Motricità, i percorsi relativi a Scoiattoli ed Aquilotti.

Continua, con impegno e passione, anche l’attività giovanile che, negli ultimi anni ha regalato tante soddisfazioni e tanti giovani atleti ed atlete spiccare il volo verso campionati nazionali e giovanili d’Eccellenza.

Sono iniziati gli allenamenti relativi alle categorie Under 13, Under 16 ed Under 17, tutti in campo presso la Palestra Piero Viola “Scatolone”.

Tutte le selezioni sono curate da Istruttori e Coach qualificati che vi presenteremo, giorno dopo giorno.