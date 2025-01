Basket: Bic Reggio, sfida cruciale contro Giulianova

Non c’è tempo per tirare il fiato in casa Farmacia Pellicanò Reggio BiC. Sabato pomeriggio, alle ore 15:00, il Palacalafiore sarà il teatro di una sfida al cardiopalma contro la formazione abruzzese del Giulianova.

Una partita fondamentale per entrambe le squadre, che si contenderanno punti decisivi per la corsa al quarto posto in classifica, obiettivo che apre le porte ai play- off scudetto.

Un Match Decisivo per Entrambe le Squadre

La squadra reggina arriva a questa sfida con il morale alle stelle, reduce da una splendida vittoria in terra sarda che ha confermato il suo ruolo di mina vagante in questa stagione.

Sotto la guida di Coach Antonio Cugliandro, i ragazzi della Reggio Bic hanno lavorato duramente durante la settimana per prepararsi a un match che si preannuncia tanto intenso quanto equilibrato.

Il ricordo della combattuta gara d’andata è ancora vivo, e la squadra è determinata a replicare il successo con una prestazione maiuscola davanti al pubblico di casa.

Dall’altra parte, il Giulianova arriva in Calabria con la determinazione di una formazione che sa di avere ancora tutto da giocare. Forte di una vittoria importante nell’ultima giornata e con una partita in meno in calendario, la squadra abruzzese ha la possibilità concreta di agganciare la Reggio Bic in classifica.

Una vittoria sabato potrebbe riaprire definitivamente i giochi per il quarto posto, alimentando le speranze di accesso ai play-off.

Un Tour de Force per la Reggio Bic La partita contro il Giulianova rappresenta solo l’inizio di un periodo ricco di impegni per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic. A febbraio, la squadra sarà impegnata nelle Final Four di Coppa Italia, un traguardo prestigioso che testimonia la crescita

costante del team.

A marzo, inoltre, la formazione reggina tornerà a vestire i panni di ospite internazionale, accogliendo per il secondo anno consecutivo l’Eurocup e affrontando le squadre che parteciperanno al girone in terra calabra. Con un calendario così fitto, il lavoro degli atleti bianco-amaranto è già proiettato verso la gestione di uno sforzo fisico e mentale non indifferente. Ma la squadra ha dimostrato di saper affrontare le sfide con grande spirito di squadra e una grinta che può fare la differenza nei momenti chiave della stagione.

L’invito per i tifosi e gli appassionati è di non mancare a un appuntamento che si preannuncia emozionante. Sabato, alle ore 15:00, il Palacalafiore sarà il palcoscenico di un match di vertice che promette spettacolo e intensità. Sarà una sfida da vivere con il cuore in gola, sia per chi sarà sugli spalti sia per chi seguirà da casa.

La corsa verso i play-off entra nel vivo, e la Farmacia Pellicanò Reggio BiC è pronta a dare il massimo per continuare a sognare in grande.