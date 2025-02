Basket: un nuovo play per la Viola Reggio Calabria

La Redel Reggio Calabria è lieta di comunicare l’ingaggio di Francesco Boniciolli.

Nato a Trieste il 25 settembre 2001, il cestista è un playmaker di 185 centimetri che ha completato il suo percorso giovanile tra Fortitudo Bologna e Stella Azzurra, accedendo con entrambe le maglie alle finali nazionali di categoria.

Nel 2019 Boniciolli si è trasferito negli Stati Uniti, al Marion High School, conquistando il titolo stagionale in una finale giocata da protagonista. Nel 2020 Francesco si sposta nel New Jersey, all’Holy Cross Prep, dove colleziona una media di 20 punti a partita. Successivamente, nel 2021 è alla Compass Prep Academy grazie ad una borsa di studio.

Un’altra formativa esperienza in Italia all’Apu OWW Udine come senior e oggi l’opportunità in maglia neroarancio, in un gruppo in cui si è già inserito e con Coach Cadeo che descrive il playmaker come un atleta gioviale, fisicamente molto pronto, in grado di comprendere il gioco e dettarne i tempi.

“Sono felice che la mia carriera cestistica cominci da una società che già è in lizza per un campionato di vertice e il fatto che la società sia una società storica come Reggio Calabria è la ciliegina sulla torta. Dopo 6 anni negli Stati Uniti spero di dare il mio significativo contributo fin da subito. Non vedo l’ora di cominciare!”- queste le prime dichiarazioni del giocatore, già nella nostra città da qualche giorno.

Benvenuto a Reggio e alla Viola Francesco, un augurio di buon lavoro da tutta la società neroarancio.