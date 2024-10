Basket – Luigi Di Bernardo (Dielnet Vis): “Affrontiamo la C Silver per la crescita dei nostri atleti”

Un derby reggino andrà in scena, questa volta protagoniste la Viola e la Dielnet Vis, palla a due sabato 7 dicembre alle ore 20:15 presso il PalaCalafiore.

CityNow Sport ha intervistato il presidente Luigi di Bernarndo che ha voluto tirare le somme del girone di andata della sua società:

Il roster della Dielnet Vis Reggio Calabria è stato formato con una linea giovane, come nello scorso campionato, elementi del 2003, per la serie C un 2001 ed il senior Francesco Lobasso ed ovviamente James Warkwick. Una squadra in continua evoluzione, in quanto i giocatori non sono abituati a certi ritmi di pallacanestro.

Se si aggiunge che non abbiamo mai giocato con tutti gli atleti disponibili, hanno pesato infatti delle assenze significative. Nonostante ciò abbiamo dato il massimo e prodotto ottime prestazioni. Spesso siamo stati in partita però poi a causa di alcuni cali fisici o mentali le perdiamo.

L’Under 18 d’Eccellenza sta andando bene, l’ultima a Nardò, nella storica piazza pugliese, ce la siamo giocata con un top team. Siamo stati penalizzati contro la Juve Caserta, per un arbitraggio secondo me non all’altezza.