Basket C Silver fase ‘orologio’ – Derby alla Lumaka, bene Rende e Catanzaro. Risultati e classifica

Durante la seconda giornata della fase ‘orologio’, la Pallacanestro Viola ha rispettato un turno di pausa, sono scese in campo squadre in forma ed agguerrite.

La Dielnet Vis resiste a casa della Lumaka, partita equilibrata nella prima parte, successivamente si assicurano il derby sotto i colpi di Laganà, Ripepi e Bayoud, davvero un magnifico spettacolo dentro e fuori il parquet, da segnalare le performance dei fratelli Romeo.

Nulla da fare per la Scuola Basket Viola, cade sotto i colpi di Catanzaro che sin da subito mettono le cose in chiaro prendendo in mano il match a suon di triple di Gachette, Mastria e Sequenti.

Combattuta fino alla fine Rende e Lamezia, si gioca punto a punto, la partita è davvero incandescente, solo alla fine Rende conquista la vittoria.

Classifica

Pallacanestro Viola Supporters Trust 26*

Mastria Academy Catanzaro 24

Beretta Lumaka 18*

Nodo & Servizi Bim Bum Rende 14

Vis Reggio 8

Basketball Lamezia 6

Scuola di Basket Viola 0

*una partita in meno

Risultati seconda giornata

NO.DO. E SERVIZI SRL RENDE – A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA 70-65

A.S.D.LU.MA.KA. BASKET DIELNET SRL VIS REGGIO 91-70

A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA – AD US CATANZARO CENTRO BASKET 44-114

Riposa: Pallacanestro Viola Supporters Trust

Prossimo turno

ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTERS TRUST – NO.DO. E SERVIZI SRL RENDE

Dom 23/02/2020 18:15

PALA PENTIMELE – LOCALITA’ PENTIMELE – REGGIO DI CALABRIA – (REGGIO CALABRIA)

A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA

Dom 23/02/2020 18:00

PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA MARCONI – LAMEZIA TERME – (CATANZARO)

AD US CATANZARO CENTRO BASKET – A.S.D.LU.MA.KA. BASKET

Dom 23/02/2020 18:00

PALACORVO – Via Bezzecca, Localita’ Corvo – CATANZARO – (CATANZARO)

Riposa: Dielnet Vis