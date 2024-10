Basket C Silver fase ‘orologio’ – Viola in vetta e Catanzaro insegue, bene Lumaka. Risultati e classifica

La Viola vince la quindicesima partita consecutiva contro la SBV ancora a secco di punti in questo campionato. Catanzaro fa bene contro la Dielent Vis che non molla mai in un match pur sempre a senso unico. La Lumaka dal canto suo vince in casa con una prestazione super di Luca Laganà autore di 28 punti.

Risultati

Scuola Basket Viola – Pallacanestro Viola 50-94

Vis Reggio Calabria – CCB Catanzaro 68-104

Lumaka Reggio Calabria – Basketball Lamezia 87-62

Classifica

Pallacanestro Viola 30

CCB Catanzaro 26

Lumaka 20

Rende 14

Lamezia 8

Dielnet Vis Reggio Calabria 8

Scuola Basket Viola 0

Prossimo turno

A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA – DIELNET SRL VIS REGGIO

Dom 08/03/2020 19:00

PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA MARCONI – LAMEZIA TERME – (CATANZARO)

NO.DO. E SERVIZI SRL RENDE – A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA

Dom 08/03/2020 18:00

PAL. POLIFUNZIONALE – S.S.19 Loc.Quattromiglia – RENDE – (COSENZA)

ASD PALLACANESTRO – VIOLA SUPPORTERS TRUST – A.S.D.LU.MA.KA. BASKET

Dom 08/03/2020 18:15

PALA PENTIMELE – LOCALITA’ PENTIMELE – REGGIO DI CALABRIA – (REGGIO CALABRIA)

Riposa: CCB Catanzaro