Basket: al via il Campionato Over ASC, nel segno di Leo

Ai nastri di partenza il campionato Over targato ASC. Già venerdì scenderanno in campo quattro delle sei squadre che parteciperanno con rinnovato entusiasmo, tra cui i campioni in carica della Lumaka Old. Un campionato che i responsabili della Commissione Pallacanestro, Giovanni Simone e Pia Basile, vogliono dedicare ad un grande appassionato di pallacanestro, un caro amico, che ci ha lasciato troppo presto, Leo Iiriti.

“Il ricordo di Leo ci accompagna sempre e vogliamo che anche la pallacanestro che ha amato gli restituisca qualcosa. Per questo abbiamo deciso di dedicare questo campionato a lui”, afferma Simone. In un contesto non semplice, in cui anche la pratica della pallacanestro diviene complessa, offrire una proposta alternativa è una grande vittoria. La novità di quest’anno, fortemente voluta da tutta la Commissione Pallacanestro ASC, è l’introduzione della classifica FairPlay, che peserà anche sulla classifica tecnica. In un momento storico come questo, è necessario dare un segnale forte, di uno sport giocato con agonismo ma in modo corretto, e i comportamenti virtuosi saranno premiati. Ci saranno ulteriori novità che verranno svelate in corso d’opera”.

I responsabili sono chiari nel dichiarare che “l’intento è quello di fornire una proposta di qualità sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Cercheremo di fare il possibile per realizzarla“.

Anche l’ampliamento della Commissione, che già beneficiava della presenza di Luca Princi, con il felice inserimento di Daniela Riggio, Tersilia Catalano, Cecilia Pilato, rientra nell’ottica del miglioramento organizzativo auspicato.