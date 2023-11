Basket: Il Capitano “Baz” suona la carica in casa Reggio Bic

"È la prima volta da capitano ed è una nuova esperienza per me"

Il capitano Pongsakorn Sririprom, ma per tutti “Baz” ha analizzato l’ultimo match vinto contro Santa Lucia Roma con un occhio di riguardo verso l’importantissima sfida in programma sabato al PalaCalafiore contro Bergamo.

Abbiamo parlato, inoltre, di come si trova a Reggio Calabria, per lui ormai una seconda casa, e della sua prima esperienza come capitano della Farmacia Pellicanò Reggio Bic.

Le impressioni sull’ultima gara

“Una sfida ed una vittoria importante per noi ma abbiamo commesso alcuni errori e non va bene. Tanti errori al tiro piazzato, tiri liberi sbagliati, non riuscivamo a segnare. È arrivata comunque la seconda vittoria consecutiva. Dove può arrivare questa squadra? Dobbiamo cercare di giocare meglio le prossime partite in programma. Credo nella mia squadra. Ci stiamo allenando forte per farci trovare pronti per il prossimi impegni, sicuramente faremo meglio. È la prima volta da capitano ed è una nuova esperienza per me. Provo a fare del mio meglio“.

La prossima contro Bergamo